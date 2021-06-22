В окружении Зеленского объяснили напряженные отношения с Ахметовым

У президента Украины Владимира Зеленского говорят о напряженных отношениях с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Причиной ухудшения отношений стало отключение ДТЭКом блоков на своих ТЭC зимой этого года.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в окружении президента, говорится в материале "Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью" .

Отметим, в феврале украинская энергосистема оказалась на грани системного сбоя и веерных отключений. Склады ТЭС и ТЭЦ остались с минимальными запасами угля. ДТЭК же отправил часть своих энергоблоков на аварийный ремонт.

Одна из версий: ТЭС умышленно не пополняли запасы угля и приостановили работу блоков, чтобы потом склонить власть пойти на уступки в вопросе цен и тарифов. У Ахметова это отрицали, но на Банковой расценили такие действия как "недружественный ход".

Кроме того, в апреле Кабинет министров по инициативе Банковой решил пополнить бюджет через налоговую реформу. Этой реформой предусмотрено повышение ренты на добычу железной руды, которой больше половины добывает холдинг "Метинвест".

У Ахметова объяснили, что менять правила игры на ходу, в зависимости от конъюнктуры рынка - "дурной тон". Но в то же время говорят, что никакого напряжения между акционерами "Метинвеста" и властью нет.

"Не нужно искать, как говорят, черную кошку в темной комнате. Никаких напряжений нет ни с президентом, ни с Кабмином. Конечно, любая власть хочет получать больше налогов. И когда она видит, что цены на руду немного пошли вверх, то пытается увеличить налог. Думаю, что компромисс по ставкам будет, поиск компромисса идет", - пояснил собеседник из окружения Ахметова.

С этим соглашаются и у президента. По словам одного из источников, рента будет повышаться, но решение будет компромиссным.