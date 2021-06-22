ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В окружении Зеленского объяснили напряженные отношения с Ахметовым

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 08:41
В окружении Зеленского объяснили напряженные отношения с Ахметовым Фото: украинский олигарх Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

У президента Украины Владимира Зеленского говорят о напряженных отношениях с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Причиной ухудшения отношений стало отключение ДТЭКом блоков на своих ТЭC зимой этого года.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в окружении президента, говорится в материале "Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью".

Отметим, в феврале украинская энергосистема оказалась на грани системного сбоя и веерных отключений. Склады ТЭС и ТЭЦ остались с минимальными запасами угля. ДТЭК же отправил часть своих энергоблоков на аварийный ремонт.

Одна из версий: ТЭС умышленно не пополняли запасы угля и приостановили работу блоков, чтобы потом склонить власть пойти на уступки в вопросе цен и тарифов. У Ахметова это отрицали, но на Банковой расценили такие действия как "недружественный ход".

Кроме того, в апреле Кабинет министров по инициативе Банковой решил пополнить бюджет через налоговую реформу. Этой реформой предусмотрено повышение ренты на добычу железной руды, которой больше половины добывает холдинг "Метинвест".

У Ахметова объяснили, что менять правила игры на ходу, в зависимости от конъюнктуры рынка - "дурной тон". Но в то же время говорят, что никакого напряжения между акционерами "Метинвеста" и властью нет.

"Не нужно искать, как говорят, черную кошку в темной комнате. Никаких напряжений нет ни с президентом, ни с Кабмином. Конечно, любая власть хочет получать больше налогов. И когда она видит, что цены на руду немного пошли вверх, то пытается увеличить налог. Думаю, что компромисс по ставкам будет, поиск компромисса идет", - пояснил собеседник из окружения Ахметова.

С этим соглашаются и у президента. По словам одного из источников, рента будет повышаться, но решение будет компромиссным.

Напомним, РБК-Украна узнало, почему налоговую реформу назвали "антиахметовской".

Отметим, бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом. В его пресс-службе заявили, что он крупнейший украинский инвестор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ринат Ахметов
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью