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В оточенні Зеленського пояснили напружені відносини з Ахметовим

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 08:41
В оточенні Зеленського пояснили напружені відносини з Ахметовим Фото: український олігарх Рінат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У президента України Володимира Зеленського говорять про напружені відносини з українським олігархом Рінатом Ахметовим. Причиною погіршення відносин стало відключення ДТЕК блоків на своїх ТЕС взимку цього року.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в оточенні президента, йдеться в матеріалі "Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою".

Зазначимо, в лютому українська енергосистема опинилася на межі системного збою і віялових відключень. Склади ТЕС і ТЕЦ залишилися з мінімальними запасами вугілля. ДТЕК же відправив частину своїх енергоблоків на аварійний ремонт.

Одна з версій: ТЕС навмисне не поповнювали запаси вугілля і призупинили роботу блоків, щоб потім схилити владу піти на поступки в питанні цін і тарифів. У Ахметова це заперечували, але на Банковій розцінили такі дії як "недружній хід".

Крім того, у квітні Кабінет міністрів з ініціативи Банкової вирішив поповнити бюджет через податкову реформу. Цією реформою передбачено підвищення ренти на видобуток залізної руди, якої більше половини видобуває холдинг "Метінвест".

У Ахметова пояснили, що міняти правила гри на ходу, залежно від кон'юнктури ринку - "поганий тон". Але в той же час кажуть, що ніякої напруги між акціонерами "Метінвесту" і владою немає.

"Не потрібно шукати, як кажуть, чорну кішку в темній кімнаті. Ніяких напружень немає ні з президентом, ні з Кабміном. Звичайно, будь-яка влада хоче отримувати більше податків. І коли вона бачить, що ціни на руду трохи пішли вгору, то намагається збільшити податок. Думаю, що компроміс за ставками буде, пошук компромісу йде", - пояснив співрозмовник з оточення Ахметова.

З цим погоджуються і у президента. За словами одного з джерел, рента буде підвищуватися, але рішення буде компромісним.

Нагадаємо, РБК-Украна дізналося, чому податкову реформу назвали "антиахметівською".

Зазначимо, бізнесмен Рінат Ахметов не вважає себе олігархом. У його прес-службі заявили, що він найбільший український інвестор.

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Володимир Зеленський Рінат Ахметов
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Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
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