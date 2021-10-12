Окружение президента Чехии говорит, что он может выполнять свои функции из больницы

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что лидер страны может выполнять свои функции из больницы. Уже в среду Земан должен объявить следующие шаги по формированию правительства после парламентских выборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

"Хочу подчеркнуть, что президент общается, отслеживает политическую ситуацию и ознакомлен с последними событиями", - заявил Овчачек.

По его словам, несмотря на госпитализацию, состояние здоровья Милоша Земана позволяет ему и дальше выполнять свои функции.

Впрочем, спикер президента отметил, что не желает давать никаких прогнозов относительно того, сколько времени еще президент будет находиться в больнице.

"Я не хочу создавать никаких ожиданий, потому что знаю чешскую медиасреду. Если я скажу "одну неделю", а потом окажется, что это восемь дней - поднимется скандал", - добавил Овчачек.