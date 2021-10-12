Оточення президента Чехії каже, що він може виконувати свої функції з лікарні
Речник президента Чехії Іржі Овчачек заявив, що лідер країни може виконувати свої функції з лікарні. Вже в середу Земан має оголосити наступні кроки щодо формування уряду після парламентських виборів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на IDNES.
"Хочу наголосити, що президент комунікує, відстежує політичну ситуацію і ознайомлений з останніми подіями", - заявив Овчачек.
За його словами, попри госпіталізацію, стан здоров’я Мілоша Земана дозволяє йому й надалі виконувати свої функції.
Втім, речник президента відзначив, що не бажає давати ніяких прогнозів щодо того, скільки часу ще президент перебуватиме в лікарні.
"Я не хочу створювати ніяких очікувань, тому що знаю чеське медіасередовище. Якщо я скажу "один тиждень", а потім виявиться, що це вісім днів - підніметься скандал", - додав Овчачек.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що президента Чехії госпіталізували.
Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що стан Мілоша Земана стабілізувався, однак йому доведеться перебувати в лікарні протягом декількох тижнів.
Також, РБК-Україна писало, що сенат розглядає можливість передачі повноважень президент Чехії через його перебування в реанімації.