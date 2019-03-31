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В окрестностях ЦИК стягивают автобусы Нацгвардии


В МВД прокомментировали собрание неустановленных лиц перед зданием ЦИК

В окрестностях Центральной избирательной комиссии стягивают бойцов Национальной гвардии для обеспечения общественной безопасности во время выборов 2019. Об этом сообщает общественное движение "Честно" в Twitter.

В частности, в МВД прокомментировали собрание неустановленных лиц перед зданием Центральной избирательной комиссии.

"Не стоит нагнетать ситуацию. Все отслеживается. В случае возникновения каких-либо правонарушений - мы очень быстро остудим те "горячие головы", которые будут пытаться повлиять на те или иные процессы. Мы не Россия. Мы не можем хватать на улице людей. Но то, о чем вы упомянули, мы готовы к любым случаям", - заявил Зорян Шкиряк.

 

Фото: неизвестные под зданием ЦИК (РБК-Украина)

Отметим, около 300 неизвестных людей собрались у здания ЦИК. Большинство неизвестных под зданием ЦИК являются молодыми людьми. Отметим, что группы молодых людей собирают неизвестные координаторы.

"По состоянию на 18:20 здесь около 300 человек. Я думаю, что большинство из них сами не знают, что они здесь делают", - сообщили представители полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве сегодня, 31 марта, в день выборов президента Украины, собрались около 50 неизвестных людей. На вопрос о том, с какой целью они собрались в указанном месте, отвечают, что вышли на прогулку.

Отметим, что сегодня с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за кандидата, который, по их мнению, достоин руководить страной следующие пять лет.

 

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