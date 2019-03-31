В околицях ЦВК стягують автобуси Нацгвардії

В околицях Центральної виборчої комісії стягують бійців Національної гвардії для забезпечення громадської безпеки під час виборів 2019. Про це повідомляє громадський рух "Чесно" в Twitter.

Зокрема, у МВС прокоментували збори невстановлених осіб перед будівлею Центральної виборчої комісії.

"Не варто нагнітати ситуацію. Все відслідковується. В разі виникнення будь-яких правопорушень - ми дуже швидко остудимо ті "гарячі голови", які намагатимуться вплинути на ті чи інші процеси. Ми не Росія. Ми не можемо хапати на вулиці людей. Але те, про що ви згадали, ми готові до будь-яких випадків", - заявив Зорян Шкіряк.

Фото: невідомі під будівлею ЦВК (РБК-Україна)

Зазначимо, близько 300 невідомих осіб зібрались біля будівлі ЦВК. Більшість невідомих осіб під будівлею ЦВК є молодими людьми. Зазначимо, що групи молодих осіб збирають невідомі координатори.

"Станом на 18:20 тут близько 300 осіб. Я думаю, що більшість з них самі не знають, що вони тут роблять",- повідомили представники поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії у Києві сьогодні, 31 березня, в день виборів президента України, зібрались близько 50 невідомих людей. На питання про те, з якою метою вони зібрались у вказаному місці, відповідають, що вийшли на прогулянку.

Зазначимо, що сьогодні з 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за кандидата, який, на їхню думку, гідний керувати країною наступні п'ять років.