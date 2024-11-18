ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів, - Боррель

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми щойно виконали наше зобовʼязання надати Україні мільйон боєприпасів, а до кінця зими ми підготуємо ще 75 тисяч українських солдатів", - розповів Боррель.

За його словами, наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 мільярдів євро. Однак, на його думку, чинний рівень допомоги залишається недостатнім, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України.

"Ми даємо Україні рівно стільки, щоб утриматися, а іноді навіть менше, тоді як Росія перевела всю свою економіку на воєнний стан і розраховує на безумовну підтримку Північної Кореї та Ірану", - підкреслив він.

Чеська ініціатива

Цього року Чехія знайшла значну кількість снарядів для України в країнах, що не входять до Євросоюзу. Однак для їх придбання знадобилося фінансування з боку міжнародних партнерів.

У червні стало відомо про прибуття першої партії снарядів в Україну.