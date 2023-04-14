Окремі бригади спецназу ГУР РФ втратили до 95% складу, на відновлення піде 10 років, - WP

Окремі бригади російського спецназу втратили до 95% особового складу у війні проти України. На їх поповнення піде до 10 років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Згідно з документами США, які витекли до мережі, російське командування надмірно покладалось на спецназ й використовувало його у складі піхотних формувань, які зазнали величезних втрат. На початку війни Росія скептично ставилась до боєздатності своїх підлеглих, тому наказувала елітним бійцям вступати в прямі бої.
Чиновники США вважають, що втрати спецназу ГУР РФ, зроблять його менш ефективним не лише у війні проти України, але й в інших куточках світу.
Згідно з висновком США, три з п'яти бригад зазнали втрат у 90-95% особового складу. Солдатам спецназу потрібно щонайменше чотирьох років спеціальної підготовки, тому в Штатах вважають, що Москві знадобиться до десяти років на відновлення усіх підрозділів.
В "злитих" документах не йдеться про те, скільки саме бійців спецназу було вбито або ж поранено в Україні. Водночас в одному з перехоплень зазначається, що один підрозділ - 346-й - втратив майже усю бригаду, в якій діяло 125 осіб із розгорнутих 900.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до мережі потрапили "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. Агенство розкривало усі подробиці інциденту.
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