"Окреме місце в пеклі": реакції Буданова, Решетилової та інших посадовців на конфлікт з ТЦК у Львові

Головне: У Львові натовп напав на групу оповіщення ТЦК через затримання чоловіка, який перебував у розшуку.

через затримання чоловіка, який перебував у розшуку. Омбудсменка Решетилова заявила, що відповідальність несуть влада та посадовці, а не лише учасники сутички.

а не лише учасники сутички. Буданов застеріг учасників конфлікту та очікує реакції правоохоронців.

застеріг учасників конфлікту та очікує реакції правоохоронців. Садовий назвав побачене поганим "симптомом" і закликав до законної правової оцінки подій.

і закликав до законної правової оцінки подій. Правоохоронці провели нараду щодо ідентифікації порушників.

Позиція омбудсменки

Військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що відповідальність за конфлікт несуть влада, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування, а не лише люди, які вийшли на вулицю.

"Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема", - заявила вона.

На її думку, окреме "місце в пеклі" буде для тих політиків і посадовців, які використовують тему мобілізації для власного піару, замість того щоб вирішувати проблему по суті.

Реакція очільника ОВА

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що вночі в місті провели нараду з правоохоронцями щодо цього інциденту. За його словами, ті, хто вчиняв правопорушення, "повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності".

Заява керівника Офісу президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до учасників сутички:

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", - написав Буданов.

Також він додав, що очікує справедливої реакції правоохоронців.

Фото: Буданов прокоментував історію з конфліктом з працівниками ТЦК (інфографіка РБК-Україна)

Що каже мер Львова

Мер Львова Андрій Садовий назвав побачене у Львові дуже поганим явищем і зазначив, що це "ще не діагноз, але вже симптом".

Він нагадав, що 58 тисяч львів'ян і львів'янок зараз перебувають на фронті, а місто щодня втрачає загиблих земляків та віддає значну частину бюджету на підтримку Сил оборони.

За словами мера, ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, проте кинула на неї тінь. Він додав, що Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт одразу стає інструментом ворожої пропаганди.

"Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність," - заявив він.

Садовий також закликав перестати називати військовослужбовців "працівниками ТЦК" і не перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки.

"Відео, які ми побачили вчора - це сум і сором. Будьте мудрими!", - написав мер.

Реакція обласного ТЦК, Сухопутних військ та Міноборони

У ТЦК Львівщини заявили, що чоловіка, який перебував у розшуку, доставили для проходження ВЛК.

"Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль", - додали військовослужбовці.

У Міноборони закликали поліцію Львівщини дати правову оцінку ситуації.

"Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій - ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває," - заявили у відомстві.

"Факт нападу на українських військовослужбовців, які виконують службові обовʼязки під час широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну, є грубим порушенням українського законодавства і точно не допомагає Україні перемогти агресора", - заявили в Сухопутних військах.

Що сталося у Львові

Увечері 8 липня в Сихівському районі Львова натовп почав бити службовий автомобіль ТЦК. Конфлікт стався через затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку з 12 червня 2026 року.