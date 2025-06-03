Окрема роль для мобілізації: Умєров анонсував кадрові зміни у Сухопутних військах

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Як уточнив Умєров, Михайло Драпатий, який очолював Сухопутні війська, був призначений на нову посаду. Він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом.

"В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців", - написав Умєров.

Що передувало

Сьогодні Зеленський повідомив, що Михайло Драпатий буде призначений командувачем Об'єднаних сил, та буде займатись виключно фронтом. Сам же Драпатий незадовго до цього розповів про свою нараду із Зеленським. Вони говорили зокрема і про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.