ua en ru
Вт, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окрема роль для мобілізації: Умєров анонсував кадрові зміни у Сухопутних військах

Вівторок 03 червня 2025 21:49
UA EN RU
Окрема роль для мобілізації: Умєров анонсував кадрові зміни у Сухопутних військах Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у військовому керівництві.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Як уточнив Умєров, Михайло Драпатий, який очолював Сухопутні війська, був призначений на нову посаду. Він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом.

"В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців", - написав Умєров.

Що передувало

Сьогодні Зеленський повідомив, що Михайло Драпатий буде призначений командувачем Об'єднаних сил, та буде займатись виключно фронтом. Сам же Драпатий незадовго до цього розповів про свою нараду із Зеленським. Вони говорили зокрема і про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, Драпатий подав у відставку після російського удару по 239-му полігоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна в Україні Рустем Умєров
NEWS
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар