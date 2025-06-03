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Отдельная роль для мобилизации: Умеров анонсировал кадровые изменения в Сухопутных войсках

Вторник 03 июня 2025 21:49
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Отдельная роль для мобилизации: Умеров анонсировал кадровые изменения в Сухопутных войсках Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в военном руководстве.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Как уточнил Умеров, Михаил Драпатий, который возглавлял Сухопутные войска, был назначен на новую должность. Он сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.

"В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов", - написал Умеров.

Что предшествовало

Сегодня Зеленский сообщил, что Михаил Драпатий будет назначен командующим Объединенных сил, и будет заниматься исключительно фронтом. Сам же Драпатий незадолго до этого рассказал о своем совещании с Зеленским. Они говорили в том числе и об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине.

Напомним, Драпатый подал в отставку после российского удара по 239-му полигону.

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ВСУ Война в Украине Рустем Умеров
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