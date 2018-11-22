На околиці Лондона загорілися автобуси, пожежа супроводжується вибухами

Фото: пожежа в Лондоні (twitter.com/LondonFire)

За попередніми даними, згоріли 11 автобусів

На південно-східній околиці Лондона (Великобританія) загорілися автобуси, пожежа супроводжується вибухами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що рано вранці до Лондонської пожежної бригади надійшло близько 40 дзвінків про пожежі і вибухи на Фарнборо-Хілл. На місці з'ясувалося, що на автобазі загорілися 11 автобусів. На даний момент інформації про потерпілих немає, рятувальники попереджають про пробки в зв'язку з гасінням масштабного спалаху.

Нагадаємо, в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. Попередньою інформацією, в двоповерховому будинку стався вибух газу. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.

На початку листопада через несправність в лондонському аеропорту Хітроу були скасовані десятки рейсів. Зокрема, через несправність сигнальної системи на злітно-посадковій смузі вона перестала приймати рейси. Аеропорт функціонував на повну потужність, тому не було можливості переправити літаки з однієї смуги на іншу.