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На околиці Лондона загорілися автобуси, пожежа супроводжується вибухами

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 09:28
На околиці Лондона загорілися автобуси, пожежа супроводжується вибухами
Фото: пожежа в Лондоні (twitter.com/LondonFire)

За попередніми даними, згоріли 11 автобусів

На південно-східній околиці Лондона (Великобританія) загорілися автобуси, пожежа супроводжується вибухами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що рано вранці до Лондонської пожежної бригади надійшло близько 40 дзвінків про пожежі і вибухи на Фарнборо-Хілл. На місці з'ясувалося, що на автобазі загорілися 11 автобусів. На даний момент інформації про потерпілих немає, рятувальники попереджають про пробки в зв'язку з гасінням масштабного спалаху.

Нагадаємо, в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. Попередньою інформацією, в двоповерховому будинку стався вибух газу. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.

На початку листопада через несправність в лондонському аеропорту Хітроу були скасовані десятки рейсів. Зокрема, через несправність сигнальної системи на злітно-посадковій смузі вона перестала приймати рейси. Аеропорт функціонував на повну потужність, тому не було можливості переправити літаки з однієї смуги на іншу.

 

Стала відома попередня причина вибуху на Рівненському полігоні
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