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На окраине Киева строят укрепления на случай повторного наступления России, - КГВА

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Киев, Вторник 31 мая 2022 14:34
На окраине Киева строят укрепления на случай повторного наступления России, - КГВА Фото: На окраине Киева строят укрепления на случай повторного наступления России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве начали строительство первой границы для обороны столицы. Она находится на большом расстоянии от города - для того, чтобы сделать невозможным применение артиллерийских подразделений российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

В ведомстве отмечают, что если будет повторный штурм столицы, избежать повреждений невозможно.

"Но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева строят на большом расстоянии от города. Это поможет прежде всего избежать применения артиллерийских подразделений российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что угроза повторного наступления на Киев остается.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины не обладает информацией о наступлении войск РФ на Киев в ближайшее время.

Отметим, что в Киеве уже разработали план обороны на случай возможного наступления.

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