На окраине Киева строят укрепления на случай повторного наступления России, - КГВА

В Киеве начали строительство первой границы для обороны столицы. Она находится на большом расстоянии от города - для того, чтобы сделать невозможным применение артиллерийских подразделений российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram .

"Но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева строят на большом расстоянии от города. Это поможет прежде всего избежать применения артиллерийских подразделений российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что если будет повторный штурм столицы, избежать повреждений невозможно.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что угроза повторного наступления на Киев остается.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины не обладает информацией о наступлении войск РФ на Киев в ближайшее время.

Отметим, что в Киеве уже разработали план обороны на случай возможного наступления.