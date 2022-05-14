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Киев всегда будет стратегической целью. Власть разработала план обороны столицы

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Киев, Суббота 14 мая 2022 12:27
Киев всегда будет стратегической целью. Власть разработала план обороны столицы Фото: Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что прямой угрозы повторного нападения нет, в Киеве разработали план обороны на случай возможного наступления. Власти не питают иллюзий, поскольку Киев был, остается и будет оставаться важной стратегической точкой на карте Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук во время телемарафона.

"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но, учитывая, что столица - это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к самому худшему сценарию - это повторное наступление", - сказал Корнийчук.

По его словам, в случае повторного наступления врага военное руководство разработало план обороны Киева, с учетом всех недостатков и просчетов во время такого наступления в начале войны.

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским по подготовке к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - отметил Корнийчук, сильно не распространяясь, учитывая военную тайну.

Напомним, взятие Киева было стратегической целью российской армии с первого дня войны. Больше месяца с 24 февраля до начала апреля отдельные части Киевской области находились в оккупации.

Как сообщалось, из-за действий оккупантов в Киеве повреждено около 400 гражданских объектов. На восстановление зданий необходимо до 80 млн евро.

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