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На околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії, - КМВА

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 14:34
На околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії, - КМВА Фото: на околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві почали будівництво першого кордону для оборони столиці. Вона знаходиться на великій відстані від міста - для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Telegram.

У відомстві зазначають, що якщо буде повторний штурм столиці, уникнути пошкоджень неможливо.

"Але щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва будують на великій відстані від міста. Це допоможе насамперед уникнути застосування артилерійських підрозділів російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомили, що загроза повторного наступу на Київ залишається.

Раніше повідомлялося, що військово-політичне керівництво України не володіє інформацією про наступі військ РФ на Київ найближчим часом.

Відзначимо, що у Києві вже розробили план оборони на випадок можливого настання.

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