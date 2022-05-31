На околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії, - КМВА

Фото: на околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії (Getty Images)

У Києві почали будівництво першого кордону для оборони столиці. Вона знаходиться на великій відстані від міста - для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Telegram.