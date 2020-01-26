На окраине Киева в результате ДТП погибла женщина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали еще четыре человека

В Киеве на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что автомобиль Renault Clio двигался от Киева в направлении Броваров. С неустановленным причинам, водитель не справился с управлением, предположительно из-за высокой скорости, по другой версии из-за того, что у машины отлетело заднее правое колесо.

Что именно стало причиной аварии, выяснит следствие, однако точно известно, что Renault вылетел на зеленую зону, затем на встречную полосу, где врезался в Kia Sportage, который двигался в направлении столицы, после чего Renault перевернулся на крышу. В это время Киа, который получил удар в левый бок, занесло, его развернуло почти на 180 градусов и он вылетел с дороги задом в кювет.

В результате ДТП женщина-пассажир, которая сидела на заднем сидении Киа, погибла на месте. Еще трех человек с Киа госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а также водителя-виновника аварии, который в Renault находился сам.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии. В результате ДТП наблюдается затруднение в движении в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

РБК-Украина писало, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей.