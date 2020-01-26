На околиці Києва в результаті ДТП загинула жінка

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали ще чотири людини

У Києві на Броварському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Зазначається, що автомобіль Renault Clio рухався від Києва в напрямку Броварів. З нез'ясованих причин, водій не впорався з керуванням, ймовірно через високу швидкість, за іншою версією через те, що у машини відлетіло заднє праве колесо.

Що саме стало причиною аварії з'ясує слідство, однак достеменно відомо, що Renault вилетів на зелену зону, потім на зустрічну смугу, де врізався у бік Kia Sportage, який рухався в напрямку столиці, після чого Renault перекинувся на дах. В цей час Кіа, який отримав удар у лівий бік, занесло, його розвернуло майже на 180 градусів і він вилетів з дороги задом у кювет.

В результаті ДТП жінка-пасажир, яка сиділа на задньому сидінні Кіа, загинула на місці. Ще трьох людей з Кіа госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості, а також водія-винуватця фатальної аварії, який в Renault знаходився сам.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії. В результаті ДТП спостерігається ускладнення в русі в обох напрямках.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів.