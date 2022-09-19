На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт россиян (фото)

В недавно освобожденной Балаклее Харьковской области нашли запасной командный пункт оккупантов с немалым арсеналом боеприпасов и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении.
"Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ. Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам", - добавляют в ведомстве.
Как сообщалось, 10 сентября над Балаклеей подняли украинский флаг.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи ВСУ, опубликовав видео оттуда.
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