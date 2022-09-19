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На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт росіян (фото)

Фото: у Балаклії знайшли запасний командний пункт росіян (t.me/DBRgovua)
Автор: Наталія Гурковська

У нещодавно звільненій Балаклеї Харківської області знайшли запасний командний пункт окупантів з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків", - йдеться в повідомленні.

Що знайшли у командному пункті

  • з-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.
  • вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.
  • у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців.
  • ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

"Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів", - додають у відомстві.

Як повідомлялося, 10 вересня над Балаклією підняли український прапор.

До цього президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії ЗСУ, опублікувавши відео звідти.

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ХарківБалаклея