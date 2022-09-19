На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт росіян (фото)

У нещодавно звільненій Балаклеї Харківської області знайшли запасний командний пункт окупантів з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
"На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків", - йдеться в повідомленні.
"Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів", - додають у відомстві.
Як повідомлялося, 10 вересня над Балаклією підняли український прапор.
До цього президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії ЗСУ, опублікувавши відео звідти.
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