На півдні спостерігаються ознаки окопної війни. Експерти оцінили ситуацію біля Роботиного
На південному фронті спостерігаються ознаки окопної війни, втім просування українських військ триває. Хоч і лінія фронту біля Роботиного малорухлива.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко, йдеться в матеріалі "Авдіївка поглинає ресурси РФ. Як Україна захищає Схід і де нарощує плацдарм"
Наразі відомо, що лінія фронту біля Роботиного малорухлива. За наявною ситуацією можна констатувати не лише українські атаки, а й російські контратаки, які мають успіхи на тактичному рівні.
"При чому бої тут йдуть біля першої "лінії Суровікіна" (лінія оборони окупантів, - ред.). Наші здобутки у кілька кілометрів за чотири місяці досить скромні. Генерал Валерій Залужний казав в одному з інтерв'ю, що розрахунки були зовсім інші", - зазначив експерт Владислав Селезньов.
Натомість на південному фронті спостерігаються ознаки окопної війни.
"Я поки не можу сказати, що наш контрнаступ добіг кінця, просто формат бойових дій змінюється на класичну позиційну війну. Ми просуваємося, але дуже повільно", - додав Олександр Коваленко.
Фото: лінія фронту біля Роботиного малорухлива, війська пішли в окопи (deepstatemap.live)
Тенденції переходу до позиційної війни
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний напочатку листопада у статті та інтерв'ю для The Economist визнав деякі прорахунки, пов'язані з контрнаступом, а також попередив про ризики позиційної війни, якщо українські війська не матимуть технологічної переваги над противником.
Нещодавно стало відомо, що окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.
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