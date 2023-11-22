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На юге наблюдаются признаки окопной войны. Эксперты оценили ситуацию у Работино

Запорожская область, Среда 22 ноября 2023 10:31
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На юге наблюдаются признаки окопной войны. Эксперты оценили ситуацию у Работино Фото: на южном фронте наблюдаются признаки окопной войны (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

На южном фронте наблюдаются признаки окопной войны, но продвижение украинских войск продолжается. Хоть и линия фронта у Работино малоподвижна.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко, говорится в материале "Авдеевка поглощает ресурсы РФ. Как Украина защищает Восток и наращивает плацдарм"

Пока известно, что линия фронта возле Работино малоподвижна. По сложившейся ситуации можно констатировать не только украинские атаки, но и российские контратаки, имеющие успехи на тактическом уровне.

"При чем бои здесь идут у первой "линии Суровикина" (линия обороны оккупантов, - ред.). Наши достижения в несколько километров за четыре месяца достаточно скромны. Генерал Валерий Залужный говорил в одном из интервью, что расчеты были совсем другие", - отметил эксперт Владислав Селезнев.

На южном фронте наблюдаются признаки окопной войны.

"Я пока не могу сказать, что наше контрнаступление подошло к концу, просто формат боевых действий меняется на классическую позиционную войну. Мы продвигаемся, но очень медленно", - добавил Александр Коваленко.

На юге наблюдаются признаки окопной войны. Эксперты оценили ситуацию у Работино Фото: линия фронта у Работино малоподвижна, войска пошли в окопы (deepstatemap.live)

Тенденции перехода к позиционной войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале ноября в статье и интервью для The Economist признал некоторые просчеты, связанные с контрнаступлением, а также предупредил о рисках позиционной войны, если украинские войска не будут иметь технологическое преимущество над противником.

Недавно стало известно, что оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.

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