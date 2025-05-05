Окопи, міни, ППО: Литва запланувала масштабну лінію оборони від РФ і Білорусі

Зазначається, що лінія оборони могла б включати оборонні лінії, оснащені протипіхотними мінами, протитанковими ровами, мобільними бронетанковими групами і далекобійною артилерією. Реалізація такого плану, ймовірно, обійдеться приблизно в мільярд євро.

"Сьогодні ми пропонуємо іншу ідею, інший напрямок, як ми могли б зміцнити кордон таким чином, щоб противнику було вкрай складно проникнути на нашу територію, щоб він зіткнувся з величезними перешкодами, щоб ми уповільнили його просування. Без сумніву, цей план доповнив би всю нашу оборонну стратегію", - заявив голова партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи" Лаурінас Кащюнас.

За його словами, процес зведення лінії оборони займе до двох років. Однак все буде залежати від юридичних питань.

З чого складатиметься лінія оборони

За словами відставного лейтенанта Литовської армії Владаса Сакалаускаса, лінія оборони імені Вітаутаса Великого буде складатися з чотирьох частин.

Перша лінія оборони буде представлена зоною, контрольованою прикордонниками, і включатиме "зуби дракона", протипіхотні та протитанкові міни, колючий дріт і протитанкові рови. За словами Сакалаускаса, доступ до другої лінії можливий через проритий під землею тунель. Окрім колючого дроту, ця лінія також міститиме вибухові пристрої та військові позиції.

Третя лінія оборони складатиметься з мобільних бронетанкових груп, до яких увійдуть литовські бойові машини піхоти Vilkas та гусеничні бронемашини союзників. Також планується використання броньованих машин для радіоелектронної боротьби.

"Наприклад, противник концентрується в певному місці, там ведеться артилерійський вогонь і готується прорив. Ці мобільні групи, перебуваючи на відстані 30-40 кілометрів, можуть швидко і ефективно підійти до місця, де ймовірний прорив через кордон", – сказав він.

Четверта лінія включатиме системи ППО NASAMS і самохідну артилерію великої дальності.

"Будь-яку лінію оборони можна прорвати, але за цей час армія мобілізується, піднімається авіація, винищувачі, і протягом пів години вони можуть "загасити" ці сили зверху", - підкреслив Сакалаускас.