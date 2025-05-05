Окопы, мины, ПВО: Литва запланировала масштабную линию обороны от РФ и Беларуси

Отмечается, что линия обороны могла бы включать оборонительные линии, оснащенные противопехотными минами, противотанковыми рвами, мобильными бронетанковыми группами и дальнобойной артиллерией. Реализация такого плана, вероятно, обойдется примерно в миллиард евро.

"Сегодня мы предлагаем другую идею, другое направление, как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, чтобы он столкнулся с огромными препятствиями, чтобы мы замедлили его продвижение. Без сомнения, этот план дополнил бы всю нашу оборонительную стратегию", - заявил председатель партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Лауринас Кащюнас.

По его словам, процесс возведения линии обороны займет до двух лет. Однако все будет зависеть от юридических вопросов.

Из чего будет состоять линия обороны

По словам отставного лейтенанта Литовской армии Владаса Сакалаускаса, линия обороны имени Витаутаса Великого будет состоять из четырех частей.

Первая линия обороны будет представлена зоной, контролируемой пограничниками, и будет включать "зубы дракона", противопехотные и противотанковые мины, колючую проволоку и противотанковые рвы. По словам Сакалаускаса, доступ ко второй линии возможен через прорытый под землей тоннель. Кроме колючей проволоки, эта линия также будет содержать взрывные устройства и военные позиции.

Третья линия обороны будет состоять из мобильных бронетанковых групп, в которые войдут литовские боевые машины пехоты Vilkas и гусеничные бронемашины союзников. Также планируется использование бронированных машин для радиоэлектронной борьбы.

"Например, противник концентрируется в определенном месте, там ведется артиллерийский огонь и готовится прорыв. Эти мобильные группы, находясь на расстоянии 30-40 километров, могут быстро и эффективно подойти к месту, где вероятен прорыв через границу", - сказал он.

Четвертая линия будет включать системы ПВО NASAMS и самоходную артиллерию большой дальности.

"Любую линию обороны можно прорвать, но за это время армия мобилизуется, поднимается авиация, истребители, и в течение получаса они могут "потушить" эти силы сверху", - подчеркнул Сакалаускас.