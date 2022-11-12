Не окоп, а могила. Окупант скаржиться на дурість командира (перехоплення)

Російські окупанти скаржаться на недалекоглядність керівництва. Командири змушують їх рити окопи, заганяючи в них понад три особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? У нас командир даун полный, задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была тут, вообще ж*па", - жаліється окупант.
Зокрема, росіянин скаржиться на "дебільні команди" свого командира, від яких окупанти вже не боячись, відмовляються.
"Он нас в один окоп загнать хочет. Чтоб туда снаряд упал, чтоб мы там все погибли", - розповідає він матері.
Окупант не приховує, що командир не береже не тільки їхнього життя, а й свого.
"И не чему жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездим, люди гибнут, машины разбивают", - констатує оккупант.
Нагадаємо, що професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".
Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.
Інший російський солдат поскаржився дружині на несправні танки на Донецькому напрямку та розповів про реальну ситуацію на фронті.
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