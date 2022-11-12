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Не окоп, а могила. Окупант скаржиться на дурість командира (перехоплення)

Фото: окупант скаржиться на дурість командира (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти скаржаться на недалекоглядність керівництва. Командири змушують їх рити окопи, заганяючи в них понад три особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? У нас командир даун полный, задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была тут, вообще ж*па", - жаліється окупант.

Зокрема, росіянин скаржиться на "дебільні команди" свого командира, від яких окупанти вже не боячись, відмовляються.

"Он нас в один окоп загнать хочет. Чтоб туда снаряд упал, чтоб мы там все погибли", - розповідає він матері.

Окупант не приховує, що командир не береже не тільки їхнього життя, а й свого.

"И не чему жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездим, люди гибнут, машины разбивают", - констатує оккупант.

Нагадаємо, що професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

Інший російський солдат поскаржився дружині на несправні танки на Донецькому напрямку та розповів про реальну ситуацію на фронті.

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