Не окоп, а могила. Оккупант жалуется на глупость командира (перехват)

"Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? У нас командир даун полный, задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была тут, вообще ж*па", - жалуется оккупант.

В частности, россиянин жалуется на "дебильные команды" своего командира, от которых оккупанты уже не боясь, отказываются.

"Он нас в один окоп загнать хочет. Чтоб туда снаряд упал, чтоб мы там все погибли", - рассказывает он матери.

Оккупант не скрывает, что командир не бережет ни только их жизни, но и свою.

"И не чему жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездим, люди гибнут, машины разбивают", - констатирует оккупант.