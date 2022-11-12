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Не окоп, а могила. Оккупант жалуется на глупость командира (перехват)

Фото: оккупант жалуется на глупость командира (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты жалуются на недальновидность начальства. Командиры заставляют их рыть окопы, загоняя в них больше трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? У нас командир даун полный, задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была тут, вообще ж*па", - жалуется оккупант.

В частности, россиянин жалуется на "дебильные команды" своего командира, от которых оккупанты уже не боясь, отказываются.

"Он нас в один окоп загнать хочет. Чтоб туда снаряд упал, чтоб мы там все погибли", - рассказывает он матери.

Оккупант не скрывает, что командир не бережет ни только их жизни, но и свою.

"И не чему жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездим, люди гибнут, машины разбивают", - констатирует оккупант.

Напомним, что профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косит".

Также российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.

Другой российский солдат пожаловался жене на неисправные танки в Донецком направлении и рассказал о реальной ситуации на фронте.

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