Окончание войны: Жирнов назвал основное условие для возвращения в Киев

Основным безопасным условием возвращения в Киев является окончание войны. Ведь враг не отказался от своих планов захватить столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Николая Жирнова в интервью "Вечернему Киеву".

По его словам, все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка.

"Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которые имеют где проживать за пределами города - не возвращаться, ведь есть опасность, как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и в целом противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев - это окончание войны. В противном случае - даже снижение интенсивности боевых действий также несет опасность", - отметил Жирнов.

Напомним, недавно глава КМВА заверил, что столичные власти наращивают подготовку города к обороне.

Добавим, ранее сообщалось, что ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, в связи с чем на въездах в город наблюдаются очереди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.