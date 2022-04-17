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Закінчення війни: Жирнов назвав основну умову для повернення в Київ

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 16:02
Закінчення війни: Жирнов назвав основну умову для повернення в Київ Фото: очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов (УКРІНФОРМ)
Автор: Марія Кучерявець

Основною безпечною умовою повернення в Київ є закінчення війни. Адже ворог не відмовився від своїх планів захопити столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Миколу Жирнова в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

За його словами, все залежатиме від того, як буде складатись оперативна та стратегічна обстановка.

"Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста - не повертатись, адже є небезпека, як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю. Основна умова для безпечного повернення у Київ - це закінчення війни. В іншому випадку - навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеку", - зазначив Жирнов.

Нагадаємо, нещодавно очільник КМВА запевнив, що столична влада нарощує підготовку міста до оборони.

Додамо, раніше повідомлялося, що щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, у зв'язку з чим на в'їздах до міста спостерігаються черги.

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