Киев наращивает подготовку к обороне города, - глава военной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева .

Глава КГВА заверил, что столичные власти наращивают подготовку города к обороне. Параллельно в Киеве разблокируют улицы и улучшают сообщение внутри столицы.

"В связи со значительным прибытием жителей столицы, обращаемся, что город остается опасным. Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, у которых есть, где проживать за пределами города – не возвращаться", – заявил Жирнов.

Отдельно глава военной администрации обратился к водителям. Он напомнил о правилах парковки и запрете на движение полосой общественного транспорта. Также Жирнов еще раз призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.