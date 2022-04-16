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Киев наращивает подготовку к обороне города, - глава военной администрации

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 21:44
Киев наращивает подготовку к обороне города, - глава военной администрации Фото: Николай Жирнов (Укринформ)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов обратился к жителям столицы с традиционным еженедельным обращением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Глава КГВА заверил, что столичные власти наращивают подготовку города к обороне. Параллельно в Киеве разблокируют улицы и улучшают сообщение внутри столицы.

"В связи со значительным прибытием жителей столицы, обращаемся, что город остается опасным. Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, у которых есть, где проживать за пределами города – не возвращаться", – заявил Жирнов.

Отдельно глава военной администрации обратился к водителям. Он напомнил о правилах парковки и запрете на движение полосой общественного транспорта. Также Жирнов еще раз призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.

К слову, в Черниговской области местные власти разрешили продавать алкоголь.

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