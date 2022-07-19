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Около тысячи оккупантов с техникой движутся в сторону Запорожья, - горсовет Мариуполя

Фото: около тысячи оккупантов с техникой движутся в сторону Запорожья (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колонны с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, движутся в сторону Запорожья. Речь идет о почти тысячи военных РФ, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Российские военные - около 1 тысячи извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья", - рассказал он.

Отмечается, что большинство из личного состава оккупантов, движущихся в сторону Запорожья, - молодежь до 23 лет, часть из них срочники.

Напомним, ранее сообщалось, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ.

Также мы писали, что в некоторых частях российской армии отдали приказ об отправке в Украину всех военнослужащих по контракту, в том числе отказавшихся участвовать в войне.

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