Около тысячи оккупантов с техникой движутся в сторону Запорожья, - горсовет Мариуполя

Колонны с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, движутся в сторону Запорожья. Речь идет о почти тысячи военных РФ, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Российские военные - около 1 тысячи извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья", - рассказал он.
Отмечается, что большинство из личного состава оккупантов, движущихся в сторону Запорожья, - молодежь до 23 лет, часть из них срочники.
Напомним, ранее сообщалось, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ.
Также мы писали, что в некоторых частях российской армии отдали приказ об отправке в Украину всех военнослужащих по контракту, в том числе отказавшихся участвовать в войне.
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