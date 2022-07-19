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Близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя, - міськрада Маріуполя

Фото: близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колони з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, рухаються в бік Запоріжжя. Йдеться про майже тисячу військових РФ, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Російські військові - близько 1 тисячі нелюдів, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем'янівка - Стародубівка - Захарівка разом з військовою технікою вранці знялися зі стоянки і вирушили колонами в напрямку Запоріжжя", - розповів він.

Зазначається, що більшість з особового складу окупантів, що рухаються в бік Запоріжжя, - молодь до 23 років, частина з них строковики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Що свідчить про серйозність, з якою командування РФ сприймає загрозу з боку ЗСУ.

Також ми писали, що в деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні.

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