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Даже тех, кто отказался. Россия насильно отправляет контрактников на войну с Украиной

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 июля 2022 14:22
Даже тех, кто отказался. Россия насильно отправляет контрактников на войну с Украиной Фото: Россия насильно отправляет контрактников на войну с Украиной (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В некоторых частях российской армии отдали приказ об отправке в Украину всех военнослужащих по контракту, в том числе отказавшихся участвовать в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерский проект Conflict Intelligence Team (CIT).

"Отказников стали массово и без предупреждения насильно или обманом вывозить на границу, в том числе под конвоем военной полиции", - заявили там.

Волонтеры призывают всех, кто знает о массовой отправке контрактников в Украину, связаться с проектом.

Напомним, согласно данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в оккупированных районах области мобилизация проходила и проходит постоянно, сейчас идет вторая волна. Ее проводят представители ФСБ России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности, не берут взятки и имеют четки приказ - отправлять всех на фронт.

Как известно, Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию, чтобы собрать живую силу на войну в Украине. Для этого создаются так называемые "добровольческие батальоны".

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