Около трехсот рейсов в аэропорту Лиссабона были отменены из-за забастовки рабочих

Представитель Профсоюза техников аэропортов, который объявил забастовку, сообщил, что около 100% рабочих приняли участие в забастовке в cамом загруженном аэропорту страны в Лиссабоне.

Забастовка оказала огромное влияние на португальскую авиакомпанию TAP, но не затронула недорогие компании.

Работники наземных сил требуют, чтобы компания, которая находится в серьезных финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса, выплатила заработную плату без каких-либо задержек, а также выдала отпускные в этом году.

Забастовка в основном влияет на работу аэропорта Лиссабона и мало влияет на оставшиеся 9 португальских аэропортов.

"Мы по-прежнему ожидаем завтра трудностей и постепенного возвращения к нормальной жизни в понедельник", - сказал исполнительный директор аэропорта Тьерри Лигонньер журналистам.