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Лиссабон незаконно передал посольствам данные организаторов более 50 протестов

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Лиссабон, Суббота 19 июня 2021 01:28
Лиссабон незаконно передал посольствам данные организаторов более 50 протестов Фото: Лиссабон незаконно передал посольствам данные о 52 протестах (flickr.com/ullisandersson)
Автор: Артур Родивилов

Муниципалитет столицы Португалии Лиссабона за последние три года незаконно передал личные данные организаторов 52 протестных акций посольствам государств, против которых эти акции были направлены. Об этом сообщил мэр Лиссабона Фернанду Медина по результатам внутреннего расследования.

Его цитирует Deutsche Welle.

По словам Медины, всего с 2012 года иностранным посольствам были слиты данные организаторов 182 протестных мероприятий, при этом 52 из них были проведены после вступления в силу в 2018 году директивы ЕС, запрещающей передачу такой личной информации.

Канцелярия лиссабонской мэрии попала под огонь критики на прошлой неделе, когда российско-португальская активистка Ксения Ашрафулина, организовавшая протестную акцию в Лиссабоне, рассказала местным СМИ о получении электронного сообщения, из которого следовало, что мэрия передала ее данные, а также данные ряда ее соратников посольству РФ в Португалии и МИД России. Ашрафулина сказала, что она не знает, сможет ли она теперь въехать в Россию.

Как показали результаты расследования, лиссабонская мэрия также передала данные активистов, организовавших протесты возле посольств Кубы, Анголы и Венесуэлы, посольствам этих стран в Португалии.

Фернанду Медина сообщил, что по результатам расследования уволены уполномоченный по защите частных данных, а также чиновники, ответственные за обработку личных данных активистов.

Ранее Португалия, которая сейчас председательствует в ЕС, заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму.

В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года. Посол Португалии в Украине Антониу Машаду был приглашен в Министерство иностранных дел.

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