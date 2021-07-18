Близько трьохсот рейсів в аеропорту Лісабона були скасовані через страйк робітників

Представник профспілки техніків аеропортів, який оголосив страйк, повідомив, що близько 100% робітників взяли участь у страйку в самому завантаженому аеропорті країни в Лісабоні.

Страйк мав величезний вплив на португальську авіакомпанію TAP, але не торкнувся недорогих компаній.

Працівники наземних сил вимагають, щоб компанія, яка перебуває в серйозних фінансових труднощах через пандемію коронавірусу, виплатила заробітну плату без будь-яких затримок, а також видала відпускні в цьому році.

Страйк в основному впливає на роботу аеропорту Лісабона і мало впливає на решту 9 португальських аеропортів.

"Ми знову очікуємо завтра труднощів і поступового повернення до нормального життя в понеділок", - сказав виконавчий директор аеропорту Тьєррі Лігонньєр журналістам.