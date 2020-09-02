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Около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе

Донбасс, Среда 02 сентября 2020 08:25
Около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе
Фото: военный (naidy.org.ua)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны сообщили, что около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе. Их количество не растет, а постепенно уменьшается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Долгое эхо войны: что мешает поиску пропавших без вести на Донбассе".

Однако, в Минобороны не ведут учет пропавших гражданских.

Также в ведомстве сообщили, что по мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.

Источник издания в силовых структурах считает, что пару лет назад поиск пропавших и погибших в зоне АТО/ООС изменился. Гражданская миссия "Черный тюльпан" отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

Напомним, МИД призывает международное сообщество усилить давление на Россию из-за похищения украинцев на оккупированных территориях.

Отметим, в феврале сообщалось, что Россия скрывает официальные сведения о задержании украинцев в Крыму.

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