Фото: військовий (naidy.org.ua)

У Міністерстві оборони повідомили, що близько 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі. Їх кількість не зростає, а поступово зменшується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Довге відлуння війни: що заважає пошуку зниклих безвісти на Донбасі".

Проте, в Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних.

Також у відомстві повідомили, що у міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять в розряд загиблих.

Джерело в силових структурах вважає, що пару років тому пошук зниклих і загиблих в зоні АТО/ОНС змінився. Громадянська місія "Чорний тюльпан" відійшла від цього процесу і зараз ним займається тільки проект Збройних сил України "Евакуація 200".

Нагадаємо, МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через викрадення українців на окупованих територіях.

Зазначимо, в лютому повідомлялося, що Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму.