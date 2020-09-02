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Близько 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі

Донбас, Середа 02 вересня 2020 08:25
Близько 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі
Фото: військовий (naidy.org.ua)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

У Міністерстві оборони повідомили, що близько 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі. Їх кількість не зростає, а поступово зменшується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Довге відлуння війни: що заважає пошуку зниклих безвісти на Донбасі".

Проте, в Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних.

Також у відомстві повідомили, що у міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять в розряд загиблих.

Джерело в силових структурах вважає, що пару років тому пошук зниклих і загиблих в зоні АТО/ОНС змінився. Громадянська місія "Чорний тюльпан" відійшла від цього процесу і зараз ним займається тільки проект Збройних сил України "Евакуація 200".

Нагадаємо, МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через викрадення українців на окупованих територіях.

Зазначимо, в лютому повідомлялося, що Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму.

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