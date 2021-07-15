Около 60% украинских компаний планируют повысить зарплаты, снизить - только 1%

Повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается четвертый квартал подряд. Баланс ответов составляет 58,3% (в I квартале 2021 года - 54,2%).

В то же время седьмой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - минус 1,0% (в I квартале 2021 года - минус 1,9%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 мая по 2 июня 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.