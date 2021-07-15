ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что будет с ценами в Украине в ближайший год: прогноз бизнеса

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 12:23
Что будет с ценами в Украине в ближайший год: прогноз бизнеса Фото: Инфляционные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,2%. Инфляционные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2021 года.

Что будет с ценами в Украине в ближайший год: прогноз бизнеса

По данным опроса, 54,2% респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

Что будет с ценами в Украине в ближайший год: прогноз бизнеса

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 мая по 2 июня 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Отметим, в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидали роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года в среднем выросли на 6,4%. За последний год инфляция составила 9,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
цены инфляция Национальный банк Украины
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем