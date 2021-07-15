Близько 60% українських компаній планують підвищити зарплати, знизити - тільки 1%

Підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається четвертий квартал поспіль. Баланс відповідей становить 58,3% (у I кварталі 2021 року - 54,2%).

Водночас сьомий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - мінус 1,0% (у I кварталі 2021 року - мінус 1,9%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 травня по 2 червня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.