Около 350 тыс. сирийцев покинули провинцию Идлиб из-за наступления войск Асада

Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

Наступление войск Асада поддерживается силами РФ

Около 350 тысяч жителей сирийской провинции Идлиб были вынуждены покинуть свое жилье из-за наступления войск режима Башара Асада, поддерживаемого силами Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным представителя Организации объединенных наций (ООН) в регионе Дэвида Свенсона, после возобновления совместной наступательной операции режима Асада и РФ в провинции Идлиб, около 350 тысяч сирийцев покинули регион.

"Эта последняя волна перемещения (жителей провинции - ред.) сочетается с уже страшной гуманитарной ситуацией на местах в Идлибе", - подчеркнул представитель ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что террористические группировки выпустили по сирийскому городу Алеппо 3 ракеты. Ракетный удар был нанесен по жилому району города. В результате обстрела погибли 6 человек, еще 15 получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в результате авиаударов по провинции Идлиб, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня в провинциях.

Кроме того, в конце декабря сообщалось, что российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Тогда погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети.