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Близько 350 тис. сирійців покинули провінцію Ідліб через наступ військ Асада

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 22:54
Близько 350 тис. сирійців покинули провінцію Ідліб через наступ військ Асада
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

Наступ військ Асада підтримується силами РФ

Близько 350 тисяч жителів сирійської провінції Ідліб були змушені покинути своє житло через наступ військ режиму Башара Асада, який підтримується силами Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними представника Організації об'єднаних націй (ООН) в регіоні Девіда Свенсона, після відновлення спільної наступальної операції режиму Асада та РФ на провінції Ідліб, близько 350 тисяч сирійців покинули регіон.

"Ця остання хвиля переміщення (жителів провінції - ред.) поєднується зі вже страшною гуманітарною ситуацією на місцях в Ідлібі", - наголосив представник ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичні угрупування випустили по сирійському місту Алеппо 3 ракети. Ракетний удар було завдано по житловому району міста. В результаті обстрілу загинули 6 людей, ще 15 отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що в результаті авіаударів по провінції Ідліб, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, понад десять осіб було вбито та ще 60 поранено Авіаудар було завдано після того, як 12 січня набула чинності угода між Росією та Туреччиною про припинення вогню в провінціях.

Крім того, наприкінці грудня повідомлялося, що російські війська, які підтримують президента Сирії Башара Асада, нанесли авіаудари на північному заході Сирії. Тоді загинуло щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти.

В результаті нового авіаудару в Сирії загинули понад 10 осіб Росія є неминучим джерелом загроз для ЄС - Європарламент
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