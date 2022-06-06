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Близько 31250 військових і 690 артилерій: названі втрати Росії в Україні

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 09:09
Близько 31250 військових і 690 артилерій: названі втрати Росії в Україні Фото: втрати Росії в Україні становлять близько 31250 військових і 690 систем артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 31250 (+100);
  • Танки - 1386 (+5);
  • Бойові броньовані машини - 3400 (+8);
  • Артилерійські системи - 690 (+4);
  • РСЗВ - 207 (+0);
  • Засоби ППО - 96 (+1);
  • Літаки - 211 (+1);
  • Вертольоти - 176 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3);
  • Крилаті ракети - 125 (+3);
  • Кораблі / катери - 13 (+0);
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2395 (+35);
  • Спеціальна техніка - 53 (+0).

Нагадаємо, напередодні ЗСУ збили черговий російський військовий літак у Запорізькій області.

Крім того, на Донбасі десантники збили російський вертоліт "Алігатор" (Ка-52) з переносного зенітно-ракетного комплексу "голка".

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