ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

Новина українською →
Украина, Вторник 10 августа 2021 13:36
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса Фото: Банки выдают кредиты населению под 30% годовых (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Потребительское кредитование оставалось самым прибыльным сегментом для украинских банков. Ставки по кредитам населению во II квартале 2021 года колебались в пределах около 30% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обзор банковского сектора"Национального банка Украины (НБУ) за август 2021 года.

Как отмечается в обзоре, розничное кредитование растет все все более высокими темпами: объемы чистых гривневых кредитов физлицам в II квартале 2021 года выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% г/г. Кредиты на приобретение и реконструкцию недвижимости растут еще быстрее - на 16,0% за квартал и на 41,7% г/г.

Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

По данным НБУ, рост объемов чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования за II квартал ускорился до 14,9% по сравнению с 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении их прирост составил 29,8% - максимальное значение за последние восемь лет. Высокие темпы роста в значительной степени обусловила низкая база сравнения II квартала прошлого года: тогда кредитный портфель банков значительно сократился вследствие первого локдауну COVID-19.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п. п.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В Украине 781 новый случай коронавируса
В Украине 781 новый случай коронавируса
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости