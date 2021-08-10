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Близько 30% річних: НБУ назвав найприбутковіший сегмент банківського бізнесу

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 13:36
Близько 30% річних: НБУ назвав найприбутковіший сегмент банківського бізнесу Фото: Банки видають кредити населенню під 30% річних (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Споживче кредитування залишалося найприбутковішим сегментом для українських банків. Ставки за кредитами населенню у II кварталі 2021 року коливалися в межах близько 30% річних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Огляд банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за серпень 2021 року.

Як зазначається в огляді, роздрібне кредитування зростає чимдалі усе вищими темпами: обсяги чистих гривневих кредитів фізособам у II кварталі 2021 року зросли на 8,7% за квартал та на 23,8% р/р. Кредити на придбання та реконструкцію нерухомості зростають ще швидше - на 16,0% за квартал та на 41,7% р/р.

Близько 30% річних: НБУ назвав найприбутковіший сегмент банківського бізнесу

За даними НБУ, зростання обсягів чистих гривневих кредитів суб’єктам господарювання за ІІ квартал прискорилося до 14,9% порівняно з 5,3% у попередньому кварталі. В річному обчисленні їхній приріст становив 29,8% - максимальне значення за останні вісім років. Високі темпи зростання значною мірою зумовила низька база порівняння ІІ кварталу минулого року: тоді кредитний портфель банків значно скоротився внаслідок першого локдауну COVID-19.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 0,5 в.п.

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