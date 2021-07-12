Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,5 п.п. до 7,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 8,8% до 8,9% годовых, по валютным выросли с 4,8% до 5,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,0% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 217 млрд гривен, предприятий - вырос на 07% до 752 млрд гривен.