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Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 июля 2021 11:35
Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит Фото: Банки готовы кредитовать население под 35% годовых ((bank.gov.ua))
Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,5 п.п. до 7,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 8,8% до 8,9% годовых, по валютным выросли с 4,8% до 5,3%.

Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,0% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 217 млрд гривен, предприятий - вырос на 07% до 752 млрд гривен.

Ставки для населения повышаются: сколько стоит банковский кредит

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

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