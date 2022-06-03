Около 30 950 военных и 535 беспилотников: названы потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих. Также уничтожено 535 беспилотников оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупационных войск наблюдались на Бахмутовском направлении.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что российские войска растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк и им может не хватить сил на захват Донецкой области.

Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили 5 российских танков, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.