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ВСУ отбили 5 атак оккупантов на Донбассе: при обстрелах пострадали более 30 населенных пунктов

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Донбасс, Пятница 03 июня 2022 00:27
ВСУ отбили 5 атак оккупантов на Донбассе: при обстрелах пострадали более 30 населенных пунктов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины отразили 5 атак российских оккупантов на Донбассе. Еще ведутся бои в двух местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

За сутки россияне обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"Оккупанты разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения", - говорится в сообщении.

Группировка Объединенных сил на протяжении 2 июня уничтожила 5 российских танков, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом три вражеских беспилотных аппарата типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" точным артиллерийским ударом уничтожила командно-наблюдательный пункт россиян.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. В городе продолжаются уличные бои.

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