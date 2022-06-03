Близько 30 950 військових і 535 безпілотників: названі втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Також знищено 535 безпілотників окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати противника на 3 червня орієнтовно склали:
У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк і ім може не вистачити сил на захоплення Донецької області.
Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин.
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