Близько 30 950 військових і 535 безпілотників: названі втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Також знищено 535 безпілотників окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк і ім може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин.

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