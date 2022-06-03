RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близько 30 950 військових і 535 безпілотників: названі втрати Росії в Україні

Фото: втрати Росії в Україні склали 30 950 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Також знищено 535 безпілотників окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати противника на 3 червня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 30950 (+100)
  • Танки - 1367 (+4)
  • Бойові броньовані машини - 3366 (+12)
  • Артилерійські системи - 675 (+14)
  • РСЗВ - 207 (+0)
  • Засоби ППО - 95 (+0)
  • Літаки - 210 (+0)
  • Вертольоти - 175 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14)
  • Крилаті ракети - 121 (+1)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2329 (+4)
  • Спеціальна техніка - 51 (+0).

У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк і ім може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійська РФВійна Росії проти України