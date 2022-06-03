Около 30 950 военных и 535 беспилотников: названы потери России в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих. Также уничтожено 535 беспилотников оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 3 июня ориентировочно составили:
- Личный состав - около 30950 (+100)
- Танки - 1367 (+4)
- Боевые бронированные машины - 3366 (+12)
- Артиллерийские системы - 675 (+14)
- РСЗО - 207 (+0)
- Средства ПВО - 95 (+0)
- Самолеты - 210 (+0)
- Вертолеты - 175 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14)
- Крылатые ракеты - 121 (+1)
- Корабли/катера - 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2329 (+4)
- Специальная техника - 51 (+0).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупационных войск наблюдались на Бахмутовском направлении.
Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что российские войска растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк и им может не хватить сил на захват Донецкой области.
Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили 5 российских танков, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин.
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