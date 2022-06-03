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Около 30 950 военных и 535 беспилотников: названы потери России в Украине

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Киев, Пятница 03 июня 2022 10:01
Около 30 950 военных и 535 беспилотников: названы потери России в Украине Фото: потери России в Украине составили 30 950 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих. Также уничтожено 535 беспилотников оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Боевые потери противника на 3 июня ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 30950 (+100)
  • Танки - 1367 (+4)
  • Боевые бронированные машины - 3366 (+12)
  • Артиллерийские системы - 675 (+14)
  • РСЗО - 207 (+0)
  • Средства ПВО - 95 (+0)
  • Самолеты - 210 (+0)
  • Вертолеты - 175 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14)
  • Крылатые ракеты - 121 (+1)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2329 (+4)
  • Специальная техника - ​51 (+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупационных войск наблюдались на Бахмутовском направлении.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что российские войска растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк и им может не хватить сил на захват Донецкой области.

Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили 5 российских танков, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин.

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