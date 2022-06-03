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Близько 30 950 військових і 535 безпілотників: названі втрати Росії в Україні

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 10:01
Близько 30 950 військових і 535 безпілотників: названі втрати Росії в Україні Фото: втрати Росії в Україні склали 30 950 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Також знищено 535 безпілотників окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати противника на 3 червня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 30950 (+100)
  • Танки - 1367 (+4)
  • Бойові броньовані машини - 3366 (+12)
  • Артилерійські системи - 675 (+14)
  • РСЗВ - 207 (+0)
  • Засоби ППО - 95 (+0)
  • Літаки - 210 (+0)
  • Вертольоти - 175 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14)
  • Крилаті ракети - 121 (+1)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2329 (+4)
  • Спеціальна техніка - 51 (+0).

У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк і ім може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин.

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