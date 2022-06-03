Близько 30 950 військових і 535 безпілотників: названі втрати Росії в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 950 російських військовослужбовців. Також знищено 535 безпілотників окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати противника на 3 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 30950 (+100)
- Танки - 1367 (+4)
- Бойові броньовані машини - 3366 (+12)
- Артилерійські системи - 675 (+14)
- РСЗВ - 207 (+0)
- Засоби ППО - 95 (+0)
- Літаки - 210 (+0)
- Вертольоти - 175 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14)
- Крилаті ракети - 121 (+1)
- Кораблі / катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2329 (+4)
- Спеціальна техніка - 51 (+0).
У Генштабі додали, що найбільші втрати окупаційних військ спостерігалися на Бахмутівському напрямку.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк і ім може не вистачити сил на захоплення Донецької області.
Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин.
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